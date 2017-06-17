Рюдигер: не могу понять, почему в Италии не реагируют на случаи расизма

Защитник «Ромы» и сборной Германии Антонио Рюдигер высказался на тему расизма в итальянском футболе.
«В ряде матчей болельщики ухали, как обезьяны, когда я был на поле, но никакой реакции не последовало. Не могу понять, почему в Италии не реагируют на это, нужно что-то делать. Судья должен оповестить диктора на стадионе о случаях расизма, а тот должен предупредить болельщиков. Если фанаты продолжат нарушать порядок, то матч можно прекратить. Это 2017 год, и такого поведения быть не должно», — цитирует Рюдигера Goal.
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