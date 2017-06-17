Маротта: Аллегри думал об уходе из «Ювентуса» после поражения от «Реала»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта отметил, что наставник туринцев Массимилиано Аллегри размышлял об уходе из команды после поражения от «Реала» (1:4) в финале Лиги чемпионов.
«Печаль за негативный результат, естественно, всегда заставляет задуматься, но я никогда не сомневался, что Аллегри останется. Он думал об уходе в ту ночь, но финал не суммирует весь сезон. Многие факторы влияют на результат Лиги чемпионов.
У «Реала» самый большой доход, и этот клуб выиграл три финала за четыре года. Мы ещё можем прибавить, но «Юве» уже находится на высшей ступени европейского футбола. С двумя финалами за четыре года нас можно назвать полноценным антагонистом «Реала», — цитирует Маротту Corriere della Sera.