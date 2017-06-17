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Маротта: Аллегри думал об уходе из «Ювентуса» после поражения от «Реала»

17 июня 2017, суббота. 18:30. Футбол

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта отметил, что наставник туринцев Массимилиано Аллегри размышлял об уходе из команды после поражения от «Реала» (1:4) в финале Лиги чемпионов.

«Печаль за негативный результат, естественно, всегда заставляет задуматься, но я никогда не сомневался, что Аллегри останется. Он думал об уходе в ту ночь, но финал не суммирует весь сезон. Многие факторы влияют на результат Лиги чемпионов.

У «Реала» самый большой доход, и этот клуб выиграл три финала за четыре года. Мы ещё можем прибавить, но «Юве» уже находится на высшей ступени европейского футбола. С двумя финалами за четыре года нас можно назвать полноценным антагонистом «Реала», — цитирует Маротту Corriere della Sera.

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Источник: Corriere della sera Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Ювентус Джузеппе Маротта Массимилиано Аллегри
Новости. Футбол
17 июня 2017, суббота
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