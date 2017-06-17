Видео: первый гол на Кубке конфедераций — 2017

Защитник сборной Новой Зеландии Майкл Боксолл открыл счет в первом матче Кубка конфедераций — 2017, отправив мяч в свои ворота.
На 32-й минуте встречи Россия — Новая Зеландия Дмитрий Полоз перехватил мяч на чужой половине поля и сделал заброс вперёд на Дениса Глушакова, который ворвался в штрафную и перекинул голкипера. Боксолл пытался выбить мяч в поле, но тот от его ноги влетел в ворота.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка конфедераций — 2017 Россия — Новая Зеландия. Россияне впереди — 1:0.
Видео доступно в «Твиттер»-аккаунте РФПЛ.