Агент: Кабальеро хочет остаться в Англии, предложения уже есть

Голкипер Вилли Кабальеро, чей контракт с «Манчестер Сити» истекает в конце июня, хочет продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщил агент Адриан Файя, который представляет интересы 35-летнего футболиста.
«У нас есть предложения из Англии, и Вилли хочет остаться в Англии. В Ньюкасле холодно, но вообще, это хороший город. В Брайтоне замечательные пляжи, до которых легко добраться из Лондона.
Предложения от «Бока Хуниорс» мы не получали. Чтобы проанализировать предложение, нужно для начала его получить", — цитирует агента Goal.
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