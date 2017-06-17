Наставник сборной Новой Зеландии стал самым молодым тренером в истории КК

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Патрик Хадсон стал самым молодым специалистом, выведшим команду на матч Кубка конфедераций. К моменту начала игры со сборной России Хадсону исполнилось 36 лет и 3 месяца.
Прежний рекорд самого молодого тренера в истории Кубка конфедераций принадлежал Шаибу Амоду, который возглавлял сборную Нигерии в 1995 году. На тот момент специалисту было 36 лет и 263 дня.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка конфедераций — 2017 Россия — Новая Зеландия. К перерыву россияне впереди — 1:0.