Малоимущая категория граждан РФ сможет бесплатно посещать матчи КК-2017

Малоимущая категория граждан РФ — многодетные семьи, воспитанники детских домов и люди с инвалидностью — получат возможность бесплатно посещать матчи Кубка конфедераций — 2017.
В рамках реализации билетной программы турнира и по согласованию с ФИФА оргкомитет «Россия-2018» инициировал социальную программу помощи для этой категории граждан. В рамках программы в администрации городов и регионов проведения Кубка конфедераций направлены билеты на матчи турнира. Билеты на матчи Кубка конфедераций распространяются также среди учащихся спортшкол и участников волонтерской программы.
«Программа социальной помощи в рамках реализации билетов на Кубок конфедераций продиктована намерением сделать „Турнир чемпионов“ максимально доступным для всех жителей России и нацелена на популяризацию здорового образа жизни и принципов честной игры», — сообщается в пресс-релизе оргкомитета «Россия-2018».