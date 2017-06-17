Перес сообщил Роналду, что не будет насильно удерживать его в «Реале»

Президент «Реала» Флорентино Перес не собирается удерживать нападающего Криштиану Роналду в мадридской команде против его воли. Об этом 70-летний функционер сообщил португальскому футболисту, пишет Marca.
В руководстве «Реала» считают, что Роналду шантажирует клуб, чтобы добиться повышения зарплаты.
Ранее сообщалось, что Роналду намерен покинуть «Реал» в связи с последними событиями, связанными с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес. Португалец настроен решительно, и его позиция обсуждению не подлежит, о чём он уже сообщил Пересу. Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. В частности, пресса сообщает, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году.