Боксолл: пропустили досадные голы от сборной России, результат мог быть лучше

Защитник сборной Новой Зеландии Майкл Боксолл поделился впечатлениями от поражения в первом матче Кубка конфедераций — 2017 с командой России. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:0.
«Очень расстроен тем, как пропустили голы. Сегодня результат для нас мог быть значительно лучше. Пропустили досадные голы.
На такой турнир очень приятно приезжать, Кубок конфедераций в России — большой турнир, но сегодня мы разочарованы результатом», — сказал Боксолл в эфире «Матча».
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