Диас: не думаю, что отсутствие Алексиса как-то скажется на качестве игры Чили

Защитник сборной Чили Пауло Диас поделился ожиданиями от матча с командой Камеруна на Кубке конфедераций — 2017.
«Нам будет очень интересно начинать этот турнир матчем с Камеруном. Надеемся, что хорошо завтра сыграем. Камерун — физически сильная команда, мы это понимаем и готовы.
Отсутствие Санчеса? Мы готовимся к каждой игре, поэтому не думаю, что его отсутствие как-то скажется на качестве игры", — передаёт слова Диаса корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Матч Камерун — Чили состоится 18 июня в Москве, начало — в 21:00 мск.