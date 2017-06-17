«Тосно» объявил о подписании контракта с Юрченко

Голкипер Давид Юрченко подписал контракт с «Тосно». Соглашение рассчитано на 2 года.
«За свою карьеру Юрченко выступал за московский «Титан», латвийский клуб «Металлург» из Лиепаи, минское «Динамо», самарские «Крылья Советов», астраханский «Волгарь-Газпром», саранскую «Мордовию», «Уфу» и махачкалинский «Анжи».
В общей сложности голкипер провёл восемь сезонов в клубах уровня РФПЛ и имеет опыт выступлений за иностранные клубы. Желаем Давиду успешного выступления в составе ФК «Тосно»!» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.
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