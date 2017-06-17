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Созин: Глушаков рисковал получить травму, но шёл до конца и открыл счёт

17 июня 2017, суббота. 20:20. Футбол

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:0.

«Последний раз в финальной стадии официального турнира мы выиграли 8 июня 2012 года, в матче со сборной Чехии. Для меня очень важно, что мы наконец-то снова стали побеждать. Уверен, что будут разные комментарии о том, что сборная Новой Зеландии — не самого высокого уровня, но у нас уже были Алжир, Корея и другие команды…

Поздравляю сборную с победой. Я говорил, что она не проиграет! Сегодня была соответствующая самоотдача. И главное — был преодолён психологический барьер. Мы с тремя тренерами не могли прервать эту серию. Но теперь мы движемся дальше. Следующий матч будет ещё интереснее, потому что Португалия — один из главных фаворитов этого турнира.

Что меня обнадёживает? Когда проигрывали Коста-Рике — 3:4, Самедов забил головой и получил травму, но шёл до конца. Это был показательный момент, команда отдавалась. Первый гол Глушакова напомнил тот эпизод. Человек рисковал получить травму, но шёл до конца и помог команде выйти вперёд. Надо искать положительное: мы не пропустили, слаженно сыграли в обороне, забили два гола. На сегодня это очень хороший результат», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Видео доступно в «Твиттер»-аккаунте РФПЛ.

Карпин: сборная Новой Зеландии — уровень если не ФНЛ, то нижней части РФПЛ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная России — Футбол Андрей Созин Денис Глушаков Кубок конфедераций
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