Черчесов: сборная России местами показывала ту игру, которую мы планировали

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над командой Новой Зеландии (2:0) в матче открытия Кубка конфедераций — 2017.
«Понятно, что это первый матч на большом турнире, был большой ажиотаж, а мы должны были выиграть первый матч. Новая Зеландия хотела победить, разные психологические моменты… Рад, что команда выиграла и местами показывала ту игру, которую мы планировали.
Когда в первых трёх моментах соперник выбивает из пустых ворот, напряжение появилось. Но потом мы забили гол. Хорошо, что создаём моменты, но все никогда никто не забьёт. Какие-то подсказки сделаем.
Состояние поля? Мне показалось, что оно хорошее. Никаких проблем не возникало. Поле давало играть. Поблагодарю организаторов за проделанную работу. Всё отлично. Теперь у меня будет особое отношение к этому стадиону. Это мой первый официальный матч, он выигран. Когда положительный результат, всё нравится.
Снимет ли эта победа давление со сборной? Давление — медицинский термин. Я тут слышу о нём третий день. Никакого давления нет, мы профессионально готовились и сыграли. У Новой Зеландии молодая, хорошая команда. Мы знали, что они будут играть длинными передачами с подборами мяча. Нам удалось нивелировать сильные стороны соперника. Чего мы ждали от Новой Зеландии, то и случилось.
Предматчевая речь Путина? Понятно, что приветствие руководителя страны — дополнительный плюс, но при этом дополнительная ответственность. Но мы с задачей справились и идём дальше по турнирной сетке.
Как изменится сборная в матче с Португалией? Пока рано говорить об этом, хотя определённый план есть. Мы к каждому матчу готовимся задолго. Посмотрим физическое состояние футболистов, да и Ерохина поменяли из-за мелкого повреждения. У нас нет основного состава, есть стартовый. Сегодня появилась в основе пара человек, которая не играла с Чили. Приятная головная боль по составу тренерам иногда тоже нужна», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.