Пицци: сборная Чили многим пожертвовала, чтобы попасть на КК-2017 в Россию

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Торроха Пицци поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций с Камеруном (18 июня) и рассказал о состоянии вратаря Клаудио Браво.
«Браво? Мы пока не знаем, когда он восстановится. Вчера он уже был на поле и сказал, что чувствует себя намного лучше. Сыграет он или нет, будет понятно по его состоянию. Но скажу так: мы ни в коем случае не будем рисковать здоровьем наших игроков.
Эррера? Мне не нравится сравнивать игроков. Думаю, каждый игрок по-своему силён. Считаю, каждый из них профессионал. Джонни здесь, я ему доверяю. То же самое касается и Браво. Я беру в команду только тех, кому доверяю.
Говорят, мы лучшие в Латинской Америке? Не люблю эти сравнения — лучшие, худшие. История показывает, что стиль игры нашей сборной таков, что мы сильные и способны конкурировать. Иногда мы побеждаем, иногда проигрываем, но у нас есть характер. Конечно, очень приятно слышать, что футбольный мир считает, что мы хороши. Но я не буду говорить, что мы лучше или хуже кого-то. Мы должны побеждать в каждом матче. И, повторюсь, мы хорошо готовы, наша команда хорошо сбалансирована. Мы многим пожертвовали, чтобы быть здесь, поэтому в каждой игре будем отдавать всех себя и надеяться на победу", — передает слова Пицци корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.