Непомнящий: сказал сборной Камеруна, что в России их знают и любят

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от матча сборных России и Новой Зеландии (2:0), а также рассказал о встрече с игроками и тренерами сборной Камеруна. Непомнящий возглавлял сборную Камеруна с 1988 по 1990 год.
«То, что победили, – хорошо, но надо учитывать уровень соперника. Новая Зеландия – аутсайдер нашей группы, и остальные команды тоже, скорее всего, смогут одолеть их. Сейчас нам нужно думать о предстоящих матчах, а не зацикливаться на этом. Всё-таки недочёты были: завершение атак, позволяли сопернику приблизиться к нашей штрафной, проигрывали единоборства.
Ещё сегодня встречался с игроками и тренерами Камеруна. казал им: «Добро пожаловать в Россию». Поведал о том, что их сборную в нашей стране очень хорошо знают и любят», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.