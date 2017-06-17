Тарасов: что до матча с Новой Зеландией обсуждали, то и увидели на поле

Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал победу над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:0.
«Выходил на поле вторым опорником, на пару к Глушакову. Должен заниматься больше оборонительными действиями.
Создали сегодня много моментов, могли побеждать и крупнее. Игрой команды доволен. Что касается новой Зеландии, то всё, что мы до матча обсуждали, то и увидели на поле», — передаёт слова Тарасова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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