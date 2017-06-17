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Главный тренер сборной Новой Зеландии выделил в составе России Смолова

17 июня 2017, суббота. 20:44. Футбол

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Патрик Хадсон после поражения в первом матче Кубка конфедераций — 2017 с командой России выделил в составе соперников нападающего Фёдора Смолова. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 2:0.

«Мы должны быстро восстановиться и собраться. В прошлом году мы хорошо сыграли с мексиканцами. Этот турнир для нас – исключительная возможность совершенствоваться. Мы имеем хорошую возможность учиться, тем не менее будем стремиться в каждой встрече к победе. Перенесём хорошие вещи из игры с Россией на оставшиеся матчи.

О фаворитах турнира говорить рано, но родные стены всегда помогают. Болельщики создали атмосферу, которая помогла сборной России победить. Нескольких игроков могу выделить, особенно здорово сыграл Смолов. Видно, что это организованная, дисциплинированная команда, с боевым духом. Россия способна хорошо выступить", — передаёт слова Хадсона корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Тренер сборной Новой Зеландии: проиграли очень сильной сборной России
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная России — Футбол Фёдор Смолов Кубок конфедераций
Новости. Футбол
17 июня 2017, суббота
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