Хусаинов: судья матча Россия — Новая Зеландия не соответствовал уровню КК

Экс-арбитр Сергей Хусаинов высказал мнение о работе главного судьи первого матча Кубка конфедераций — 2017 между сборными России и Новой Зеландии (2:0). Игру обслуживала бригада колумбийца Вильмара Рольдана Переса. На 15-й минуте судья не дал пенальти после падения Дмитрия Полоза в штрафной Новой Зеландии.
«В эпизоде с непоставленным пенальти была ошибка арбитра. Судья должен разбираться в столь простых эпизодах, а он своим решением подтвердил своё несоответствие уровню Кубка конфедераций. В недавней игре между сборными Франции и Англии произошёл похожий эпизод с нарушением в штрафной. Оно, как и в матче России и Новой Зеландии, не тянуло на красную карточку, но пенальти давать было надо. Видимо, арбитр решил не вмешиваться в ход игры, используя видеоповтор, так как были предпосылки к победе сборной России и без помощи технологий.
Понравилась отдача игроков нашей команды. Болельщик может простить любую оплошность, он не простит только безволие и безразличие к флагу и стране. В плане желания команда нравится, а остальное — дело наживное», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.