Жирков: сборная России контролировала игру, но при счёте 2:0 расслабилась

Полузащитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал победу над Новой Зеландией (2:0) в матче открытия Кубка конфедераций — 2017.
«Всех с победой, будем стараться продолжать в том же духе. Новозеландцы создали несколько моментов, но мы контролировали игру, создали больше моментов, забили два мяча.
У соперника был большой нападающий, игра через него шла. Когда счёт был 2:0, может, в
конце расслабились, позволили Новой Зеландии создать моменты. Черчесов в раздевалке поздравил с победой, а там будем разбирать ошибки", — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Черчесов: сборная России местами показывала ту игру, которую мы планировали