Мутко: протекающая крыша и сломавшийся лифт? С каждой игрой всё будет лучше

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал технические проблемы, возникшие во время матча открытия Кубка конфедераций — 2017 между сборными России и Новой Зеландии на стадионе «Санкт-Петербург».
«Стадион роскошно выглядит. Тут все готово. Протекающая крыша и сломавшийся лифт? Ну слушайте. Вы мне напоминаете мне журналистов, которые писали что в Сочи карниз упал. Что-то тестируется арена в Питере. У главного операционного штаба с точки зрения управления процессом никаких проблем нет. Со всем справляются. С каждой игрой все будет в лучшем ракурсе», — передает слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате»: на арене в Петербурге течёт потолок и не работает лифт.