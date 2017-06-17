Самедов: газон на стадионе «Санкт-Петерубрг» тяжёлый, дышать не очень просто

Полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал победу над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 2:0.
«Газон тяжёлый и дышать не очень просто, но сил у меня хватает, с этим никаких проблем. Если бы забили все свои моменты — было бы проще.
Понимали, что это была первая игра но важном турнире, должны были порадовать болельщиков. Всех с победой, готовимся к следующей игре», — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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