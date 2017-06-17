Глушаков: в эпизоде с голом испугался, что могут толкнуть и поцелуюсь со штангой

Полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал победу над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 2:0. Первый мяч сначала был записан на Глушакова, но потом его переписали как автогол защитника новозеландцев Майкла Боксолла.
«Как забил гол? Побежал вперёд, почувствовал, что Полоз может сбросить один на один. Так и получилось. Голевое чутье. А дальше перебросил. Говорят, не на меня гол засчитали, но главное, что выиграли. А на кого засчитали – не важно. Думал, мяч в штангу попадает и надо добивать. Видел, что люди бегут и блокировал. Мог дальше ускориться, но испугался, что сзади могут толкнуть и поцелуюсь со штангой.
Всё, что разбирали, так и было. Новозеландцы ничем не удивили. Били на девятого номера и сбрасывали. О настрое говорить не буду, слабых и сильных в футболе нет. Всем можно проиграть, даже Андорре. Футбол – это игра, поэтому как настроишься, такой и будет результат.
Поле в «Крестовском» вроде ничего. Я тут впервые. Нормально сделали, всё подготовили. С «Открытием» сложно сравнить, у нас фантастический стадион», – передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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