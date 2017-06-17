Ерохин: голеностопчик подвернул. Не помню, с кем столкнулся, я не злопамятный

Полузащитник сборной России Александр Ерохин после победы над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций — 2017 рассказал о своём состоянии. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 2:0. Ерохин был заменён на 77-й минуте из-за микроповреждения.
«На тренировке получил повреждение – голеностопчик подвернул. Уже не помню, с кем столкнулся. Я не злопамятный.
Есть ли шанс поправиться к матчу с Португалией? Думаю, что да», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Вуд: не могу сказать, что сборная России была лучше Новой Зеландии