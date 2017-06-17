Осорио: Португалия — одна из лучших команд мира, но победить Мексику тяжело

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился ожиданиями от матча с Португалией на Кубке конфедераций — 2017.
«Мы очень счастливы и гордимся, что принимаем участие в Кубке конфедераций. Здесь собрались великолепные команды. Надеюсь, мы достойно представим нашу страну в России. Завтра мы ожидаем матча с сильным соперником. Португальцы — действующий чемпион Европы. Это одна из лучших команд в мире, которая играет по схеме 4-3-3. Они атакуют даже больше, чем обороняются. Нам будет очень сложно их остановить.
Роналду, Мартинш, Гомеш, Моутинью, Данилу, Карвальо — это замечательные игроки. Знаем, что они сильны не только индивидуально, но и как команда. Нам придётся непросто, но у нас тоже хорошая сборная и есть неплохой шанс выиграть. Мы здорово подготовились к Кубку конфедераций, и стоит ожидать, что поборемся за победу. Португальцам будет очень тяжело победить нас.
Роль Роналду? Это великий игрок, но он не единственный в команде соперника. У них есть и другие сильные футболисты в составе. Сборная Португалия — одна из лучших команд в мире. Тот же Криштиану прекрасно чувствуют себя на обеих сторонах поля.
Нани и Мартинш — отличные форварды. Мы должны выстроить эффективную защиту, чтобы противостоять им. Нужно подобрать состав таким образом, чтобы на поле вышли футболисты, которые способны одиноко эффективно действовать как в атаке, так и в защите. Мы не должны позволить им переходить из обороны в наступление. Это их сильная сторона, поэтому нужно индивидуально опекать соперников.
Кто фаворит в матче с Португалией? У Мексики — хорошая команда, есть мастеровитые и опытные футболисты. Уверен, что мы нашли здоровый баланс между молодостью и опытом, но всё же мы не фавориты. В нашей группе играют чемпионы Европы и мира, а мы победители Кубка КОНКАКАФ. Думаю, у нас сбалансированная группа, но когда я вижу состав португальцев, то понимаю, это одна из лучших команд в мире. Не хватает только Ренату Саншеша — с ним сборная Португалии была бы просто топ.
Мы пятый день здесь, в Казани. После приезда сосредоточились на тренировках, обменивались опытом. Но, конечно, некоторым удалось посмотреть местные достопримечательности. Русская культура очень богата, татарская культура нас тоже впечатлила. ЮНЕСКО даже внесла некоторые из достопримечательностей Казани в список всемирного наследия. Это о многом говорит", — передаёт слова Осорио корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Сборная Мексики сыграет с Португалией 18 июня в Казани. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – 18:00 мск.