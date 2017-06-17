Рохас: сейчас сложно понять, почему Новая Зеландия проиграла сборной России

Нападающий сборной Новой Зеландии Марко Рохас прокомментировал поражение от команды России (0:2) в первом матче Кубка конфедераций.
«Нам не удалось сильно начать игру, россияне быстро забили. Россияне действовали чуть-чуть умнее нас. Они создали много хороших моментов, а в некоторых эпизодах нам было трудно справиться с ними. Мы немного растерялись из-за того, как стала протекать игра. Но нам нужно вынести из этого матча правильные уроки, ведь у нас ещё впереди две игры. Сейчас сложно понять, почему мы проиграли. Надо посмотреть видео, проанализировать ошибки», — передаёт слова Рохаса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.