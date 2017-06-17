«Парма» вышла в Серию В

«Парма» обыграла «Алессандрию» в матче за право выхода в Серию В. Встреча прошла на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 2:0. Голами отметились. Мануэль Скавоне и Мануэль Ноччиолини.
В 2015 году «Парма» была официально признана банкротом, по этой причине клуб был вынужден выступать в Серии D вместо Серии В, в которую «крестоносцы» вылетели из высшего дивизиона по итогам сезона-2014/15. В 2016 году команда выиграла Серию D и вышла в Серию С.
Ранее сообщалось, что приобрести «Парму» могут китайские инвесторы.