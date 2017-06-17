IFAB предложил играть футбольные матчи по 60 минут «чистого» времени

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) представил ряд предложений по улучшению правил игры в футбол, которые опубликованы на сайте организации.
Среди прочего IFAB предлагать сократить время игры с 90 минут «грязного» времени до 60 минут «чистого» времени с остановками секундомера во время пауз.
Также организация хочет добиться назначения пенальти вместо свободного удара в случаях, когда вратарь берёт мяч в руки в штрафной площади, получив пас ногой от своего игрока. Помимо этого, IFAB предлагает засчитывать гол в случае, если игрок выбивает мяч рукой из пустых ворот.