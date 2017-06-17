Кириченко: матч с «Триглавом» прояснил, на кого «Ростову» пока рано рассчитывать

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился впечатлениями от проигрыша словенскому клубу «Триглав» в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 0:1.
«В первом тайме на поле было много молодых игроков и тех, кто на просмотре. Сложно составить цельное впечатление об их игре, но некоторые из них не дотягивают до уровня РФПЛ. Этот матч дал нам информацию, на кого можно рассчитывать уже сейчас, а на кого рано», — цитирует Кириченко официальный сайт «Ростова».
«Ростов» продолжает подготовку к старту сезона-2017/18. В матче первого тура Российской футбольной Премьер-Лиги дончане на выезде сыграют с «Уралом». Встреча запланирована на 16 июля.