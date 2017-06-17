«Зенит» готов платить защитнику «Ромы» Маноласу € 3,5 млн в год

«Зенит» продолжает попытки приобрести защитника «Ромы» Костаса Маноласа. Санкт-петербургский клуб готов платить греческому футболисту € 3,5 млн в год, если договорится о его переходе, пишет Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Агент Маноласа, Яннис Евангелопулос, отказался отвечать на вопрос, ведут ли они переговоры с другими клубами: «Не буду ничего комментировать, так как каждый день появляются всё новые и новые клубы».
Контракт Маноласа с «Ромой» действует до лета 2019 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 30 млн.
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