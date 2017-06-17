Тихонов: сейчас самое главное — перестроить игру «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от сбора в Сербии и первого контрольного матча с болгарским «Дунавом» (3:0).
«Условия для работы здесь, в Сербии, очень хорошие. Можно сказать, идеальные. Игра физически получилась тяжёлая, мы начали подготовку всего несколько дней назад. Ребята могут гораздо больше и моментов создали не на одну игру. Могли закончить матч и 7:0, и 8:0. Сейчас самое главное — перестроить нашу игру, чтобы каждый понимал, что ему нужно делать на поле. Времени у нас не так много, не хватает где-то недели, чтобы всё выстроить детально. Но впереди ещё две недели, все ребята очень стараются. Дней через десять мы будем выглядеть совершенно по-другому.
В ФНЛ более серьёзные соперники. Игра более интенсивная. Мы тренируемся не так давно, и даже такой спарринг дал нам возможность хорошо нагрузиться. Ребята очень хорошо провели игровое время. Тот же Кленкин, который тренируется с нами всего полтора дня, был очень активен, забил. У команды есть хороший физический и технический запас, и в определённые моменты игры мне доставляло удовольствие то, что они делают на поле", — цитирует Тихонова сайт «Крыльев».