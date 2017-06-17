Дзагоев в свой день рождения забил красивый гол на тренировке ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, которому исполнилось сегодня 27 лет, отметился красивым голом во время тренировочного занятия «армейцев» на сборе в Австрии. Российский футболист принял мяч в воздухе левой ногой и сходу пробил по воротам.
«Роскошный гол сегодняшнего именинника Дзагоева в двусторонке на дневной тренировке», — сообщается в «твиттере» ЦСКА.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
Дзагоев играет в ЦСКА с 2006 года. На его счету 294 матча за «армейцев», 67 голов и 80 результативных передач. Алан из-за травмы пропускает начавшийся в России Кубок конфедераций — 2017.
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