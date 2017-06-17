Экс-тренер «Анжи» Мёленстен: «МЮ» нужны именно такие игроки, как Перишич

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» и «Анжи» Рене Мёленстен выразил мнение, что «МЮ» стоит постараться оформить переход полузащитника «Интера» Ивана Перишича этим летом.
«Перишич — опытный и скоростной футболист, он умеет создавать опасные моменты из ничего. Он отлично обращается с мячом, умеет отдать острую передачу. «МЮ» нужны игроки, которые умеют вскрывать оборону одной передачей или одним фланговым проходом. Перишич как раз из таких. Он нужен «МЮ», потому что с ним атака команды точно станет опаснее», — цитирует тренера 888sport.
Д. Кинг: я заинтригован слухами о переходе в «Тоттенхэм»