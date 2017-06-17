Шатов и Кокорин отметились голами на тренировке «Зенита»

Сегодня футболисты «Зенита» провели третью тренировку на сборе в Австрии, сообщает пресс-служба клуба.
Утреннее занятие проходило без мяча. Первым упражнением стал беговой шестиминутный тест, по итогам которого аналитики тренерского штаба будут оценивать текущее состояние футболистов. Затем игрокам были предложены ещё четыре беговых упражнения длительностью по шесть минут каждое.
Вечернее занятие началось с разминки. Затем команда разбилась на несколько групп: защитники отрабатывали тактические перестроения, полузащитники и форварды — атакующие действия, остальные сыграли в гандбол футбольным мячом. Занятие завершилось двусторонним матчем, победу в котором одержали «белые» со счётом 3:2. В составе победителей забитыми мячами отметились Эрнани, Маурисио и Йоан Молло, у проигравших отличились Олег Шатов и Александр Кокорин.