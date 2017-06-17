Кантона: каждый символ из смс Конте Диего Косте может обойтись «Челси» в € 1 млн

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона с иронией прокомментировал слова форварда «Челси» Диего Косты, сказавшего следующее: «Наставник «Челси» Антонио Конте прислал мне сообщение, в котором написал, что я не вхожу в его планы».
«Злые текстовые сообщения — не очень хорошая идея. А расставаться с игроком таким способом — это ещё хуже.
Каждый символ этой смски может стоить «Челси» 1 млн евро! Командой нужно управлять не пальцами!» — цитирует Кантону Eurosport.
Контракт 28-летнего футболиста с «Челси» действует до лета 2019 года.
Слуцкий хочет видеть в «Халле» 19-летнего нападающего «Челси» Абрахама