Кейн: моя цель — забить 50 голов за сезон

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн сообщил, что хочет забить 50 голов за сезон.
«Моя цель — 50 голов за сезон. Для этого мне нужно быть в отличной форме на протяжении всего сезона и как можно реже пропускать матчи из-за травм. 50 голов — это именно то, чего я хочу.
Прошлый сезон получился очень хорошим, я много работал над собой и сумел стать сильнее. Следующий год будет очень интересным. Мы хотим улучшить результат минувшего сезона — второе место в АПЛ — и стать чемпионами Англии», — цитирует Кейна Goal.
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