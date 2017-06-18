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Классен: ожидаю, что буду забивать за «Эвертон»

18 июня 2017, воскресенье. 01:56. Футбол

Полузащитник «Эвертона» Дави Классен, перешедший из «Аякса» за € 27 млн, предположил, что, как и в амстердамской команде, продолжит забивать голы, играя за «ирисок».

«Мне нравится подключаться в штрафную, быть агрессивным на поле и всё время прессинговать. Люблю забивать, создавать голы, мне нравится побеждать. Всю жизнь я много забивал, так что ожидаю, что продолжу и здесь. Это не главная часть моей игры, но я постараюсь играть наилучшим образом, и тогда забитые мячи придут. Я хотел бы помогать команде становиться всё лучше и лучше, а там посмотрим, что у нас получится. Но у меня отличное чувство насчёт этого», — приводит слова Классена Goal.

В минувшем сезоне Дави Классен забил 20 мячей в 50 матчах за «Аякс», а также отдал 12 результативных передач.

Источник: Goal Сообщить об ошибке
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