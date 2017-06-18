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Источник: «МЮ» предложит «Реалу» € 210 млн и Де Хеа за Роналду и Морату

18 июня 2017, воскресенье. 02:25. Футбол

«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Реалу» € 210 млн, а также голкипера Давида де Хеа за трансфер нападающих Криштиану Роналду и Альваро Мораты. Об этом сообщила газета Tuttosport.

Издание также отмечает, что в случае сделки голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, интерес к которому проявлял «Реал», может начать переговоры с «Ювентусом».

Ранее сообщалось, что мадридский клуб планирует «заморозить» переход Мораты в «Манчестер Юнайтед» после того, как Криштиану Роналду сообщил о желании покинуть «Реал».

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Источник: Tuttosport Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед ФК Милан ФК Реал Мадрид Ювентус Альваро Мората Давид де Хеа Джанлуиджи Доннарумма Криштиану Роналду Трансферы
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