Источник: «МЮ» предложит «Реалу» € 210 млн и Де Хеа за Роналду и Морату

«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Реалу» € 210 млн, а также голкипера Давида де Хеа за трансфер нападающих Криштиану Роналду и Альваро Мораты. Об этом сообщила газета Tuttosport.
Издание также отмечает, что в случае сделки голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, интерес к которому проявлял «Реал», может начать переговоры с «Ювентусом».
Ранее сообщалось, что мадридский клуб планирует «заморозить» переход Мораты в «Манчестер Юнайтед» после того, как Криштиану Роналду сообщил о желании покинуть «Реал».
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