Агент Дембеле: переговоры Усмана с «Барселоной» возобновятся после отпуска

Мусса Сиссоко, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле, сообщил, что переговоры по трансферу футболиста в «Барселону» возобновятся, когда игрок вернётся из отпуска.
«Усман сейчас находится в отпуске, и мы обсудим ситуацию вместе, когда он вернётся. Я не хочу сейчас обсуждать ничего из того, что касается будущего Усмана. Мы знаем, что он является объектом интереcа со стороны больших европейских клубов, и это — логичное следствие его выступлений», — приводит слова агента Get Football News France.
«Барселона» провела переговоры с Усманом Дембеле