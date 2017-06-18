Нападающий «Реала» Альваро Мората отметил свадьбу в Венеции

Нападающий «Реала» Альваро Мората в субботу сыграл свадьбу в Венеции. Супругой футболиста стала 21-летняя итальянка Элис Кампелло.
«Наконец, день этот настал, я женюсь на женщине своей мечты. Если бы мне в детстве дали ручку и бумагу, я уверен, что нарисовал бы именно тебя. Ты — лучшее, что есть в моей жизни. Я люблю тебя», — написал Мората в своём «инстаграме».
Фотография, опубликованная в «инстаграме» нападающего «Реала» Альваро Мораты.
Фотография, опубликованная в «инстаграме» жены Мораты Элис Кампелло.