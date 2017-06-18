«Интер» предложил € 23 млн за нападающего «Атлетико» Анхеля Корреа

«Интер» предложил € 23 млн за трансфер нападающего мадридского «Атлетико» Анхеля Корреа, сообщает Football Italia со ссылкой на Marca.
Кроме того, игроком интересуется также «Реал Сосьедад», который хотел бы взять Корреа в аренду.
22-летний аргентинец провёл 47 матчей за «Атлетико» в минувшем сезоне, отметившись 8 голами и 11 результативными передачами. Корреа перешёл в мадридский клуб в 2015 году из «Сан Лоренцо» за € 7,5 млн. Футболист сыграл в 8 матчах за сборную Аргентины, в которых забил один мяч.
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