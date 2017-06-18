Джеррард: успех «Ливерпуля» под руководством Клоппа уже не за горами

Экс-полузащитник «Ливерпуля», тренер молодёжной команды красных Стивен Джеррард выразил уверенность в том, что клуб под руководством Юргена Клоппа в ближайшее время ожидают успехи.
«У нас фантастический тренер во главе команды. „Ливерпуль“ очень, очень близок к успеху. Если вы посмотрите на статистику команд из верхней шестёрки, то мы — одна из лучших команд по игре в личных встречах. „Ливерпуль“ знает, над чем нужно работать, и это — стабильность в играх с командами из нижней половины таблицы, с командами, которые сидят глубоко и компактно, которые трудно вскрыть. Надеюсь, мы сможем добавить в том, чего нам не хватает. Я действительно уверен, что „Ливерпуль“ продолжит двигаться вперёд и успех уже не за горами», — приводит слова Джеррарда Goal.