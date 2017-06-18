«Реал» не собирается продавать Роналду менее, чем за € 400 млн

«Реал» не собирается продавать нападающего Криштиану Роналду менее, чем за € 400 млн, сообщает Daily Mail со ссылкой на Marca. Мадридский клуб надеется, что высокая запрашиваемая цена охладит интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
Также сообщается, что «Реал» планирует организовать встречу, на которой президент клуба Флорентино Перес, генеральный директор Хосе Анхель Санчес и Криштиану Роналду обсудят сложившуюся ситуацию. Однако случится это не раньше, чем нападающий закончит выступление на Кубке конфедераций в составе сборной Португалии.
Роналду обновил контракт с «Реалом» в ноябре 2016 года, по текущему соглашению его зарплата составляет € 400 тыс. в неделю, футболист связан с мадридским клубом до 2021 года. В контракте Роналду также прописана сумма отступных в € 995 млн.