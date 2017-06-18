«Аталанта» согласится продать Конти «Милану» за € 25 млн

«Аталанта» снизила сумму, требуемую за защитника Андреа Конти до € 25 млн, сообщает Sky Sport Italia. По информации издания, клуб пошёл навстречу игроку, желающему перейти в «Милан».
Ранее клуб из Бергамо отклонил предложение «Милана» о покупке Конти за € 20 млн, настаивая на цене в € 30 млн. В ответ агент футболиста Марио Джуфредди пригрозил забастовкой игрока.
В минувшем сезоне 23-летний Конти провёл 35 матчей за «Аталанту», в которых забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач. Игрок является воспитанником бергамского клуба, он играл на правах аренды также за «Перуджу» и «Виртус Ланчиано». За сборную Италии Конти дебютировал 31 мая 2017 года.