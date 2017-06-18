«Рома» надеется пригласить Геззаля из «Лиона» в качестве замены Салаху

«Рома» интересуется полузащитником «Лиона» Рашидом Геззалем, сообщает Sportitalia. У футболиста 30 июня истекает контракт с французским клубом, и «волки» рассчитывают оформить его переход на правах свободного агента.
25-летний алжирец рассматривается клубом в качестве замены полузащитнику «Ромы» Мохамеду Салаху, который близок к переходу в «Ливерпуль» за € 40 млн. Кроме римского клуба, интерес к Геззалю проявлял также «Милан», однако «Рома» имеет преимущество, так как будет выступать в Лиге чемпионов.
В минувшем сезоне Геззаль провёл 38 матчей за «Лион», в которых забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач. За сборную Алжира игрок участвовал в 11 играх, забил 1 мяч. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 7 млн.