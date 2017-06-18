«Ливерпуль» договорился с «Ромой» о трансфере Салаха за £ 39,4 млн

«Рома» приняла предложение «Ливерпуля» по трансферу полузащитника Мохамеда Салаха за £ 39,4 млн (€ 45 млн), сообщает Metro.
Футболист прибудет в расположение английского клуба 20 июня для прохождения медосмотра. В случае завершения сделки, трансфер Салаха станет рекордным в истории «Ливерпуля». На данный момент самым крупным приобретением красных является форвард Энди Кэролл, перешедший из «Нюькасл Юнайтед» в 2011 году за £ 35 млн.
В минувшем сезоне 25-летний Салах сыграл в 41 матче за «Рому», забив 19 мячей и отметившись 15 результативными передачами. Римский клуб в 2016 году выкупил египтянина у «Челси» за € 15 млн.