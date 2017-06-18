Рюдигер: многие недооценивают сборную Германии на КК-2017, это наше преимущество

Защитник сборной Германии и «Ромы» Антонио Рюдигер предположил, что отсутствие у немцев многих основных игроков может стать преимуществом национальной команды в силу недооценки соперниками.
«В прошлом году для меня всё складывалось не очень удачно из-за травм, так что я с нетерпением жду Кубка конфедераций. Это отличный шанс показать себя. Наша группа будет непростой, против нас три физически очень сильные команды. Австралия попытается обыграть нас. У нас не будет многих обычных игроков сборной, но это станет преимуществом. Многие станут нас недооценивать», — приводит слова Рюдигера Omnisport.
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