Дегенек: Германия могла бы привезти на КК четыре одинаково сильных состава

Защитник сборной Австралии и японского клуба «Йокогама Маринерс» Милош Дегенек сказал, что не считает состав сборной Германии на Кубке конфедераций — 2017 недостаточно сильным.
«Я не думаю, что у Германии недостаточно сильная команда. Большинство из её игроков провели полный сезон в Бундеслиге, одной из сильнейших лиг мира. Они могли бы привезти три или четыре разные команды, и сила этих составов была бы одинаковой.
Наш главный тренер говорит, что мы можем выиграть Кубок конфедераций, и я тоже в это верю. Мы намерены победить. Мы тут не для того, чтобы весело провести время, посетить Россию и насладиться её красотой — мы планируем продержаться здесь до 2 июля", — приводит слова Дегенека Omnisport.
Матч Кубка конфедераций Австралия — Германия состоится сегодня, 18 июня.