«Тоттенхэм» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Смоллингом

«Тоттенхэм» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Крисом Смоллингом, сообщает Daily Mail.
27-летний Смоллинг в минувшем сезоне провёл 36 матчей за «МЮ», забив 2 мяча и отдав 2 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.
Сообщается также, что игрок может быть использован в сделке по защитнику Эрику Дайеру, которым интересуется «Манчестер Юнайтед». «Тоттенхэм» оценил своего футболиста в £ 50 млн (€ 57 млн).
Прежде «шпоры» рассчитывали на приобретение у «Халла» защитника Гарри Магира, но тот перешёл в «Лестер Сити» за € 20 млн.
«Лестер» приобрёл у «Халл Сити» Магира за € 20 млн