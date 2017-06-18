Широков: скованность у сборной была — не каждый день играют на глазах у Путина

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 2:0.
«Мы, безусловно, добавим, потому что скованность была. Всё-таки не каждый день приходится играть на глазах у президента. Поправим маленькие ошибочки и с португальцами покажем более качественный футбол», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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