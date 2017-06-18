Участники конференции РФС почтили память Владимира Перетурина минутой молчания

Участники внеочередной конференции РФС почтили память знаменитого спортивного комментатора Владимира Перетурина минутой молчания, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Перетурин умер 22 мая на 79-м году жизни. Он работал на центральном телевидении и комментировал различные крупные турниры по футболу и другим видам спорта, работал на Олимпийских играх, был ведущим известной телепередачи «Футбольное обозрение».
Кроме того, он комментировал чемпионаты мира по хоккею, трансляции по конькобежному, санному и конному спорту, фехтованию, хоккею на траве, тяжёлой атлетике, писал о футболе и хоккее в различных изданиях.