Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан провёл телефонный разговор с нападающим команды Криштиану Роналду. Беседа состоялась сразу же после появившихся в СМИ новостях о том, что португальский футболист хочет покинуть мадридский клуб из-за обвинений в неуплате налогов.
Как пишет Marca, Зидан сказал Роналду, что «Реал» нуждается в его голах и победном менталитете. Французский специалист считает, что все проблемы форварда с испанской прокуратурой удастся решить.
Капитан «Реала» Серхио Рамос также общался с Роналду по телефону и пытался убедить его остаться в команде.
Ранее сообщалось, что Роналду намерен покинуть «Реал» в связи с последними событиями, связанными с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес. Португалец настроен решительно, и его позиция обсуждению не подлежит, о чём он уже сообщил президенту «сливочных» Флорентино Пересу. Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. В частности, пресса сообщает, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году.